У берегов Японии зафиксированы четыре землетрясения подряд магнитудой до 5,9

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Сейсмологи зарегистрировали у берегов Японии четыре землетрясения подряд магнитудой 5,1; 5,3; 5,9 и 5,0 соответственно.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным организации, первое произошло близ острова Рюкю, в 81,4 км от города Кацуренхаэбару. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,4 км.

Второе случилось почти там же, в 82,7 км от города Кацуренхаэбару. Очаг стихии находился на глубине 6,8 км.

Третье зарегистрировано в 81,5 от города Гусикава. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км.

Последнее в этой цепочке, четвертое, зафиксировано в 81,6 км от японского города Тайра. Очаг стихии залегал на глубине 15,7 км.