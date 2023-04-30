Президент Грузии: Страна должна сделать все для интеграции в НАТО

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Грузия должна использовать все возможности для укрепления безопасности и двигаться на пути интеграции в НАТО.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на мероприятии ко Дню вооруженных сил Грузии.

Зурабишвили отметила, что новая геополитическая ситуация означает для Грузии в том числе то, что власти страны должны использовать все возможности для мира и укрепления безопасности в ней.

«Мы не должны жалеть усилий для укрепления нашего пути интеграции в Атлантический альянс. Следует надеяться, что Вильнюсский саммит окажется этапным в этом отношении», — отметила грузинский лидер.

По словам Зурабишвили, партнеры Грузии должны понимать, что сейчас самое время принимать твердое решение, а не раздумывать.