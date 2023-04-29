Президент Чехии расписался на технике подразделения ВСУ, которая едет на фронт

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Сегодня во время визита в Украину чешский президент Петр Павел расписался на технике подразделения ВСУ, которая отправляется на фронт.

«Я знаю это ощущение. Ваше подразделение следует на фронт, вы хотите идти с ними, вы хотите подавать пример. Как командир, я всегда поддерживал своих бойцов. Сегодня это уже не моя роль», — написал президент Чехии в Twitter.

Он отметил, что пришел, чтобы придать украинским бойцам отваги.

«Мы с вами. Вы отомстите за павших, вернете себе свободу. Россия, домой!», — добавил Павел.