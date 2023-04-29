Производство фармацевтической продукции в Азербайджане выросло на 69%

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В январе-марте текущего года общий объем производства продукции химической промышленности, фармацевтической продукции, резины и пластмассы в Азербайджане составил 466,4 млн манатов.

Как Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство фармацевтической продукции увеличилось на 68,8%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 16,9%, производство продукции химической промышленности сократилось на 11,2%.

Среди продуктов химической промышленности производство карбамида уменьшилось на 34,3%, метанола (метилового спирта) на 48,8%, производство пластиковых бутылок, флаконов и аналогичных изделий выросло на 72%, труб, трубок, колец и шлангов из твердой пластмассы — на 49,5, стержней, спиц и профилей — на 38%.