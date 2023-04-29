Al-Watan: Президент Ирана встретится с сирийским коллегой в начале мая

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В начале мая Сирию с двухдневным официальным визитом посетит президент Ирана Ибрагим Раиси, 28 апреля пишет газета Al-Watan.

Раиси отправится в Сирию 5 мая, написало издание.

Сообщается, что запланирована встреча иранского президента с главой Сирии Башаром Асадом в ходе которой стороны обсудят вопросы укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами, особенно по экономическим вопросам.

Если такой визит состоится, то это будет первый визит иранского президента в Сирию за последние 12 лет.