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Президент Алиев: Турция и Азербайджан едины во всех вопросах

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На проведенном в Армении чемпионате Европы вы подняли до небес славный флаг Турции, в вашу честь прозвучал Национальный марш. От имени всего азербайджанского народа сердечно поздравляю вас с этим. В то же время вы посвятили эту победу Азербайджану. Это особенно радует нас.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что эта победа является показателем братства между нашими странами и народами, глава государства отметил: «Это еще раз показывает, что Турция и Азербайджан – две братские страны едины во всех вопросах. Там, где нет нас, есть вы, где нет вас, есть мы. Мы едины, мы – союзники, братья».

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