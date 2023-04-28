С 19 декабря 2022 года МККК провел 49 медэвакуаций по Лачинскому коридору

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С 19 декабря 2022 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) в качестве нейтрального гуманитарного посредника провел 49 медицинских эвакуаций по Лачинскому коридору.

Об этом говорится в заявлении начальника отдела по связям с общественностью Представительства МККК в Азербайджане Илахи Гусейновой.

По ее словам, в ходе этих операций были эвакуированы 378 больных и сопровождающих их лиц.

Кроме того, были доставлены медикаменты, продукты питания и детское питание для медучреждений.

В частности, выступая в роли нейтрального гуманитарного посредника, МККК сегодня содействовал эвакуации по Лачинской дороге в Армению 13 человек, нуждающихся в медицинской помощи.

При этом с 19 декабря 2022 года и по настоящее время МККК, как нейтральный гуманитарный посредник, помог 283 лицам попасть в Армению, а 313 лицам проехать по Лачинской дороге из Армении и воссоединиться со своими семьями.

«Мы продолжаем диалог с соответствующими структурами и в качестве нейтрального посредника готовы оказать поддержку в решении гуманитарных вопросов», — добавила Илаха Гусейнова.