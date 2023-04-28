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ЕС выделит армии Молдовы 40 млн евро

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Совет по иностранным делам Европейского союза на заседании утвердил новый пакет помощи в €40 млн на укрепление Национальной армии Молдовы, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение на сайте министерства обороны республики.

Из документа следует, что поддержка в размере €40 млн предоставляется через Европейский фонд (EPF)

«Помощь будет направлена на развитие национального потенциала наблюдения за воздушным пространством, развитие транспортных возможностей, а также на логистические и коммуникационные возможности Национальной армии», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что на том же заседании Совета был одобрен запуск гражданской миссии в рамках общей политики безопасности и обороны Европейского Союза.

Ранее госсекретарь правительства Молдовы Артур Мижа заявил, что страна планирует в ближайшее время расторгнуть множество соглашений с СНГ.

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