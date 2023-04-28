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Минобороны РФ – о ночном обстреле Украины, убившем 19 человек: Цель достигнута

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Официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что минувшей ночью воздушно космические силы России нанесли групповой ракетный удар по “пунктам временной дислокации резервов ВСУ” и «цель удара достигнута».

Напомним, в ночь на пятницу несколько украинских регионов подверглись массированному ракетному удару. Согласно последним данным, жертвами обстрела стали 19 мирных жителей.

В Днепре погибли женщина и трехлетний ребенок, три человека пострадали.

В городе Украинка в Киевской области обломки ракеты врезались в жилой дом, пострадала девочка.

Наиболее тяжелыми оказались последствия удара в городе Умань в Черкасской области, где были повреждены около десятка многоквартирных домов, в одном из них целиком обрушился подъезд. Известно уже о 17 погибших, в том числе трое детей. 18 человек пострадали.

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