Медведев заявил, что Молдовы больше не существует

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Молдовы как страны уже нет, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам политика, нынешние власти Молдовы «продали» ее Румынии, поэтому вести с ними переговоры после сообщений о запрете президенту России Владимиру Путину посещать Молдовы нет смысла.

«Страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что молдаване будут самостоятельно разбираться со своими властями лишь при условии соблюдения ими суверенитета Приднестровья.