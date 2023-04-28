Wildberries хочет выйти на рынок Азербайджана

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Онлайн-ретейлер Wildberries рассматривает вопрос выхода на рынки новых для себя стран — Азербайджана, Грузии и Таджикистана.

Об этом журналистам сообщила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук, передает ТАСС.

«В СНГ мы думаем расширяться, некоторые страны находятся между нами и той страной, где мы работаем. Например, думаем о таких странах, как Азербайджан, Таджикистан, а также Грузия», — сказала Бакальчук и добавила, что о сроках выхода на этих рынки говорить преждевременно.

На данный момент Wildberries, помимо России, оперирует в таких странах, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Израиль, Узбекистан.