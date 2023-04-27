Ахундов: В Азербайджане растет число школьников, обучающихся на русском языке

305 Просмотров

Двусторонними отношениями между Россией и Азербайджаном на сегодняшний день невозможно не гордиться. Все это благодаря заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом политолог Фуад Ахундов заявил в ходе проходящего в Москве круглого стола «Гейдар Алиев: его роль в развитии СССР и России».

По его словам, которые приводит «Репорт», после распада СССР Горбачев усердно развалил экономику и идеологию: «Но наше общее информационно-культурное пространство ему развалить не удалось», — сказал Ф. Ахундов, добавив, что в Азербайджане растет число школьников, обучающихся на русском языке.