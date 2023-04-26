Участникам Второй мировой войны будет выплачена материальная помощь

151 Просмотров

Участникам Второй мировой войны будет выплачена единовременная материальная помощь.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, а вдовам воинов, погибших в годы Второй мировой войны или умерших впоследствии, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в этот период, сотрудникам специальных частей, выполнявшим задачи в интересах армии и флота в тылу фронтов или в районах боевых действий воюющих флотилий, награжденным соответствующей медалью и нагрудным значком за оборону города Ленинграда в годы Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда – в размере 750 манатов.