Участникам Второй мировой войны будет выплачена материальная помощь

Участникам Второй мировой войны будет выплачена единовременная материальная помощь.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, а вдовам воинов, погибших в годы Второй мировой войны или умерших впоследствии, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в этот период, сотрудникам специальных частей, выполнявшим задачи в интересах армии и флота в тылу фронтов или в районах боевых действий воюющих флотилий, награжденным соответствующей медалью и нагрудным значком за оборону города Ленинграда в годы Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда – в размере 750 манатов.