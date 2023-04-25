Медведев хочет видеть президентом США Илона Маска

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Победу на выборах президента США, которые состоятся в 2024 году, может одержать человек с большим авторитетом — как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание», передает ТАСС.

Как отметил зампред Совбеза РФ, в данный момент многие говорят про то, что Илон Маск может стать «новым лицом новых Соединенных Штатов».

По его мнению, в ходе выборов президента победу может одержать человек, который имеет больше авторитета, чем у Дональда Трампа или же у действующего президента США Джо Байдена — «тот же самый этот легендарный Илон».

Медведев считает, что победа Маска на выборах была бы интересным развитием событий.

Также Медведев заявил, что для России более не важно, кто станет президентом Соединенных Штатов.

«Для нас уже в настоящий момент не настолько важно, кто занимает служебное помещение в Белом доме. Проблема американцев, их союзников в этом случае. Но при затянувшейся агонии политических классов США это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации», — заявил Медведев.