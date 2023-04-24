В России запущены переводы в юанях и в «зайчиках»

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Сбербанк запустил переводы по номеру счета в китайских юанях по России и в белорусских рублях в банки Белоруссии, следует из материалов кредитной организации.

«В «Сбере» теперь можно перевести по номеру счета китайские юани по России, а также белорусские рубли в любой банк Беларуси. Для перевода необходим сберегательный счет в соответствующей валюте, который можно открыть в «Сбербанк онлайн» в разделе «Вклады и счета», — сообщили в банке.

Отмечается, что комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты. Переводы доступны в веб-версии или мобильном приложении «Сбербанк онлайн» на устройствах на Android.