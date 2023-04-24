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Ряд дорог в Баку перекрыт из-за «Формулы-1»

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Операционная компания Baku City Circuit (BCC) распространило заявление для прессы относительно дорожного движения во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года, который пройдет 28-30 апреля.

С сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на проспектах и ​​улицах, окруженных Бакинским городским кольцом.

«Ограничение движения будет введено в трёх зонах. Первая зона — территория Ичеришехер, окруженная гоночным кольцом, вторая зона — площадь Азадлыг и другие улицы, расположенные рядом, и третья зона — территория, окружающая улицу 50-летия ООН.

На время проведения гонок въезд и выезд транспорта на указанные территории будет осуществляться на основе специального пропуска «Разрешение на въезд по месту жительства». Владельцы транспортных средств, проживающие или работающие в этих зонах, смогут получить разрешение бесплатно» — говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые дороги в пределах трассы будут открыты для общего пользования в течение гоночной недели.

Участок проспекта Нефтчиляр от круга Азнефть в направлении Морского вокзала и участок улицы Истиглалийат от улицы Шейх Шамиля до проспекта Азербайджана будут открыты для движения транспорта в определенные часы с понедельника, 24 апреля, по субботу, 29 апреля.

Так, с 24 по 26 апреля утром с 07:00 до 09:00, а вечером с 18:00 до 20:00, одностороннее движение на указанных дорогах (на проспекте Нефтяников от площади Азнефть до Морского вокзала и на улице Истиглалийат от улицы Шейха Шамиля до проспекта Азербайджана) будет свободным без порковки и остановок.

27 апреля участок на проспекте Нефтчиляр от площади Азнефть в направлении Морского вокзала будет открыт с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером. А 28-29 апреля здесь движение транспорта будет возможно только в вечернее время с 20:00 до 22:00.

Как сообщили в BCC, указанные дороги будут использоваться только в качестве транзитных коридоров и движение по этим дорогам будет возможно только в одном направлении. Остановка или парковка автомобилей здесь строго запрещена в целях безопасности. Кроме того, по этим дорогам исключено движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.

Следует отметить, что ограничение скорости на указанных дорогах установлено на уровне 50 км/ч.

Движение транспорта по этим дорогам будет регулироваться BCC совместно с соответствующими государственными структурами.

Получить подробную информацию о движении по указанным улицам и проспектам можно на официальном сайте BCC.

Водителям советуется использовать альтернативные маршруты.

Движение будет восстановлено 2 мая в 08:00 утра.

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