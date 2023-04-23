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Армии Турции переданы первые национальные танки Altay

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Первые национальные танки Altay были переданы в Воскресенье вооруженным силам Турции для проведения испытаний. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы передаем нашей героической армии танк нового поколения Altay, который станет современным основным боевым танком Турции», — написал он. Ожидается, что испытания новейшего турецкого танка займут около двух лет.

Боевая машина названа Altay в память о генерале Фахреттине Алтае, сражавшемся в войне за независимость Турции в 1919-1923 годах. Танк практически полностью спроектирован силами турецких оборонных предприятий. Отдельные элементы вооружения, включая пушку калибра 120 мм, решено выпускать на базе переданных стране лицензий южнокорейской компании Hyundai.

65-тонная машина оснащена системой активной защиты, делающей ее неуязвимой для противотанковых ракетных комплексов и броней нового поколения. Управление огнем танка осуществляется с помощью компьютерной системы.

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