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В Японии силы самообороны готовятся перехватить баллистическую ракету из КНДР

В Японии силы самообороны готовятся перехватить баллистическую ракету из КНДР в связи с озвученными планами северокорейской армии запустить разведывательный спутник, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в самую южную префектуру Японии были направлены комплексы противовоздушной обороны Patriot, а группировка служащих сил самообороны вышла в море на зафрахтованном в частной компании судне.

На борту размещено управление комплексами РАСЗ, кроме того агентство сообщает, что на судно погрузили также «другое оборудование».

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