Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года

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Экспорт автомобилей Togg турецкого производства начнется с 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он рассказал, что производитель нацелен на выпуск 200 тысяч автомобилей в год: «Мы хотим увеличить производство до 1 млн за 10 лет. Мы вовремя инвестировали в нужные технологии. Конечно, здесь играет роль и частный сектор. Но решающим моментом была воля президента Реджепа Тайипа Эрдогана».

M.Варанк также обратился к оппозиции и призвал не политизировать вопросы, связанные с Togg.

Отметим, что серийное производство электромобилей Togg началось 29 октября 2022 года на предприятии в Гемлике (Бурса). В марте этого года автомобиль поступил в продажу.

К концу 2023 года будет выпущено около 20 тысяч автомобилей. К 2030 году производитель поставил цель выпустить 1 млн автомобилей.