«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года

New folder 19 20221029 2 55749429 82244604

Экспорт автомобилей Togg турецкого производства начнется с 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он рассказал, что производитель нацелен на выпуск 200 тысяч автомобилей в год: «Мы хотим увеличить производство до 1 млн за 10 лет. Мы вовремя инвестировали в нужные технологии. Конечно, здесь играет роль и частный сектор. Но решающим моментом была воля президента Реджепа Тайипа Эрдогана».

M.Варанк также обратился к оппозиции и призвал не политизировать вопросы, связанные с Togg.

Отметим, что серийное производство электромобилей Togg началось 29 октября 2022 года на предприятии в Гемлике (Бурса). В марте этого года автомобиль поступил в продажу.

К концу 2023 года будет выпущено около 20 тысяч автомобилей. К 2030 году производитель поставил цель выпустить 1 млн автомобилей.

Теги:
Из этой рубрики
berlin aeroport
Мир

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех рейсов

2023/04/22, 19:50
0f4087c7af71eaac97ca4ce90f2bcaed
Мир

Россия высылает более 20 дипломатов ФРГ

2023/04/22, 19:00
New folder 19 20221029 2 55749429 82244604
Мир

Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года

2023/04/22, 18:15
photo 2022 11 23 19 16 52 e1671616533136
Мир

Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен

2023/04/22, 16:57
abdel
Мир

Командующий армией Судана заявил о готовности взять ответственность за события в стране

2023/04/22, 16:45
koni
Мир

В Иране застрелили лошадей малоимущих граждан (видео)

2023/04/22, 16:30
danniye
Мир

NYT: Секретные данные США утекли в Сеть в феврале 2022 года

2023/04/22, 15:50
61793533 605
Мир

Военнослужащие ВСУ подтвердили The Times информацию про дефицит средств ПВО и боеприпасов

2023/04/22, 15:35
mid rossii
Мир

МИД РФ сообщил, что ФРГ приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

2023/04/22, 15:23