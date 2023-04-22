Побережье Каспия очищается

При совместной организации Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного морского и портового агентства и Управления Приморского бульвара стартовала экологическая акция «Защитим Каспий».
Об этом АПА сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Акция, которая продлится три дня, организована в рамках мероприятий, связанных со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В ходе акции планируется очистить и утилизировать около 10 тонн отходов, выброшенных в прибрежную часть из-за снижения уровня воды в Каспийском море.