Побережье Каспия очищается

463 Просмотров

При совместной организации Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного морского и портового агентства и Управления Приморского бульвара стартовала экологическая акция «Защитим Каспий».

Об этом АПА сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Акция, которая продлится три дня, организована в рамках мероприятий, связанных со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В ходе акции планируется очистить и утилизировать около 10 тонн отходов, выброшенных в прибрежную часть из-за снижения уровня воды в Каспийском море.