МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам

117 Просмотров

Разбирательство в отношении двух азербайджанских военнослужащих — Бабирова Агшина и Ахундова Гусейна, оказавшихся в плену у армянской стороны после того, как они заблудились и попали на территорию Армении, должно быть справедливым и соответствовать нормам международного права.

Об этом заявили в департаменте информации и печати министерства иностранных дел России, сообщает Report.

В МИД РФ сказали, что осведомлены о задержании в Армении двух азербайджанских военнослужащих.

«Рассчитываем, что компетентные органы Армении проведут справедливое и скорое разбирательство обстоятельств данного дела. Исходим из того, что отношение к удерживаемым лицам в Армении будет соответствовать нормам международного права», — заявили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве еще раз подчеркнули, что Россия продолжает «предпринимать усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021, а также 31 октября 2022 годов».