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Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 50 783

suleyman soylu

Более 50 тыс. человек числятся погибшими в результате землетрясений 6 февраля в Турции. Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

«Число погибших при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше достигло 50 783», — сказал он в интервью телеканалу CNN Turk.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

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