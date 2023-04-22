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Французский малый бизнес начал массово банкротиться 

france

За минувшие 12 месяцев число банкротств малых и средних предприятий во Франции выросло почти в полтора раза — на 43,6%, передает телеканал France 2.

Как сообщает канал, указанная статистика вызвана в том числе тем, что французские власти свернули меры поддержки, обеспечивавшие надежную защиту малому и среднему бизнесу в период пандемии COVID-19. Теперь же во многих секторах, передает France 2, статистика по банкротствам снова перешла к росту.

Отмечается, что больше других в настоящий момент испытывают трудности сельскохозяйственные предприятия, отели, рестораны, а также магазины розничной торговли. Причем эксперты, которых цитирует канал, предупреждают, что в ближайшие месяцы все эти предприятия пострадают еще сильнее.

Как считает Тьерри Миллон, ведущий исследователь компании Altares, стойкая инфляция, особенно в сегменте продуктов питания, будет и дальше обременять расходы домохозяйств — тем более, что скоро начнется летний сезон, когда люди предпочитают в первую очередь тратиться на отпуск и экономить на уровне потребления.

Прогнозируется, что по итогам 2023 года банкротство оформят как минимум 55 тысяч предприятий, что будет означать возврат к показателям 2018 года.

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