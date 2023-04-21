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Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

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Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, интервью с ним опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале.

«Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: «забери его простым артиллеристом»», — поделился глава ЧВК.

По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально». «По колено в грязи, в говне, на урагане. Мало кто об этом знает», — заявил он.

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