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Идрис Исаев: Азербайджан будет сохранять русский язык в сфере образования

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Азербайджан будет сохранять русский язык в сфере образования.

Об этом заявил ТАСС замминистра науки и образования страны Идрис Исаев в кулуарах круглого стола «Вклад Гейдара Алиева в развитие сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики», который состоялся в Астрахани.

«У нас в Азербайджане примерно 329 школ с обучением на русском языке. Количество учеников в них составляет 160 тыс. человек. В русских отделениях вузов обучается 16 тыс. студентов. Я думаю, что мы будем сохранять эту тенденцию, потому что русский язык — это язык общения, учебы, язык обмена опытом», — сказал замминистра.

Исаев подчеркнул, что азербайджанская сторона настроена на сотрудничество с российскими вузами. Он, в частности, сообщил, что с Астраханским государственным университетом обсуждался вопрос обмена преподавателями. «Им нужны преподаватели азербайджанского языка, и мы в этом поможем. А они нам могут помочь преподавателями-предметниками, обучающими на русском языке», — отметил замминистра.

В целом, по его оценкам, сотрудничество между Азербайджаном и Россией в области образования развивается и углубляется.

«Сегодня мы обсуждали с министром [образования и науки] Астраханской области некоторые направления [взаимодействия]. Я думаю, что мы получим от этого взаимную пользу», — добавил Исаев.

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