Жители Азербайджана досрочно получили соцвыплаты в связи с праздником Рамазан

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В связи с праздником Рамазан Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно выплатил пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь за апрель.

Согласно информации ведомства, 7 апреля в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском районе, а 14 апреля в других регионах страны были выплачены пенсии за апрель.

Таким образом, накануне праздника Рамазан завершена выплата всех пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за этот месяц.