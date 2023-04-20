«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир и домов

6440ea9416f506440ea9416f5116819759566440ea9416f4e6440ea9416f4f e1681976892180

Семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной, а также другим льготным категориям лиц (лицам с нарушениями зрения, лицам с инвалидностью в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС и др.) Министерством труда и социальной защиты населения предоставлено еще 100 квартир и частных домов в жилом комплексе MİDA «Говсан» и в Абшеронском, Тертерском, Геранбойском, Уджарском и Зардабском районах.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли поздравил участников мероприятия с наступающим праздником Рамазан, передает АПА.

Заместитель министра подчеркнул, что программа обеспечения квартирами и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках этого пакета социальной поддержки, осуществляемого Министерством труда и социальной защиты населения, программа обеспечения квартирами и частными домами также расширилась в 5 раз.

С начала 2021 года жильем обеспечиваются семьи шехидов Второй Карабахской войны и лиц с инвалидностью в связи с этой войной.

После 44-дневной Отечественной войны семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной было предоставлено 4660 квартир и частных домов, 160 — в этом году и 13460 – за прошедший период. В соответствии с поручением главы государства, в 2023 году этой категории граждан будет предоставлено не менее 1500 квартир и частных домов.

Теги:
Из этой рубрики
kit
Общество

Баку готовится к наплыву китайских туристов

2023/04/20, 14:11
649918 src
Общество

В Нахчыване открылся обновленный магазин Nar

2023/04/20, 14:10
formula 1 020321
Общество

В Баку закроют еще две дороги из-за «Формулы 1»

2023/04/20, 12:46
6440ea9416f506440ea9416f5116819759566440ea9416f4e6440ea9416f4f e1681976892180
Общество

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир и домов

2023/04/20, 12:00
kanan
Общество

Кянан Гулузаде: В Каспийской бухте предлагали затопить старинные галеоны

2023/04/20, 11:46
168197915986017806 1000x669
Общество

Алиевы приняли участие в открытии мечети «Джума». Фотографии

2023/04/20, 11:05
2 4
Общество

В Хырдалане набравший мало баллов на экзамене подросток покончил с собой

2023/04/20, 09:53
photo 2023 04 20 09 42 33
Общество

Арестован наркокурьер, работавший на иранского наркодилера

2023/04/20, 09:44
20d0853 1
Общество

В Баку найдены ручные гранаты (фото и видео)

2023/04/20, 09:31