Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир и домов

91 Просмотров

Семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной, а также другим льготным категориям лиц (лицам с нарушениями зрения, лицам с инвалидностью в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС и др.) Министерством труда и социальной защиты населения предоставлено еще 100 квартир и частных домов в жилом комплексе MİDA «Говсан» и в Абшеронском, Тертерском, Геранбойском, Уджарском и Зардабском районах.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли поздравил участников мероприятия с наступающим праздником Рамазан, передает АПА.

Заместитель министра подчеркнул, что программа обеспечения квартирами и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была начата в 90-х годах прошлого века по инициативе и поручению общенационального лидера Гейдара Алиева.

В рамках этого пакета социальной поддержки, осуществляемого Министерством труда и социальной защиты населения, программа обеспечения квартирами и частными домами также расширилась в 5 раз.

С начала 2021 года жильем обеспечиваются семьи шехидов Второй Карабахской войны и лиц с инвалидностью в связи с этой войной.

После 44-дневной Отечественной войны семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной было предоставлено 4660 квартир и частных домов, 160 — в этом году и 13460 – за прошедший период. В соответствии с поручением главы государства, в 2023 году этой категории граждан будет предоставлено не менее 1500 квартир и частных домов.