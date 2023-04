Глава МИД Израиля Эли Коэн посетил Аллею шехидов. Об этом в соцсети Twitter написал посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

Глава ведомства возложил венок к монументу «Вечный огонь».

Minister of Foreign Affairs of the State of #Israel 🇮🇱 @elicoh1 paid tribute to the Martyrs who have fallen defending the independence & sovereignty of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿

Thank you very much, Minister Cohen! pic.twitter.com/UsZydTpJOW

