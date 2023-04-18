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Задержаны пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана граждане Непала и Шри-Ланки

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6 апреля в 01:08 на служебном участке погранотряда «Шамкир» Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) при попытке нарушить государственную границу из Азербайджана в направлении Грузии были задержаны двое граждан Непала и двое граждан Шри-Ланки.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в ходе оперативно-следственных мероприятий был привлечен к следствию гражданин Азербайджана, житель города Баку Гусейнов Надир Гидаят оглу (1984 г.р.), оказавший содействие в качестве проводника нарушителям государственной границы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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