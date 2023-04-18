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Опрос: почти 90% французов опасаются, что беспорядки в стране станут постоянными

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Большинство французов обеспокоены тем, что нынешние беспорядки в стране, которые проходят на фоне пенсионной реформы, станут постоянными.

Социологи из Fiducial/Odoxa по заказу Le Figaro провели социологический опрос, во время которого жителям страны предлагалось обозначить свое отношение к массовым акциям протеста во Франции. Исследование проводилось 5-6 апреля, в нем приняли участие 1 005 жителей страны старше 18 лет.

Согласно опросу, 88% респондентов думают, что беспорядки во Франции будут проходить постоянно. При этом порядка 58% опрошенных допускают, что участники протестов могут решиться на штурм госучреждения, по аналогии с тем, что происходило 6 января 2021 года с американским Капитолием.

Также опрос показал, что большая половина французов (59%), несмотря на несогласие с пенсионной реформой, в целом выступает против насилия и уличных беспорядков во время протестных акций.

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