До конца года будут созданы условия для переселения в Лачин, Забух, Сус и Физули

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За прошедший период после Великой Победы в рамках первой Государственной программы «Великое возвращение» было проделано много работы, и эта работа продолжается.

Об этом заявил Эмин Гусейнов — специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Эмин Гусейнов подчеркнул, что главная цель программы — скорейшее возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли, восстановление Карабаха, Восточного Зангезура.

Специальный представитель gрезидента также проинформировал о территориях, куда планируется переселить население до конца этого года.

«Вы знаете, что государство заселило в два села бывших вынужденных переселенцев, которые уже живут на своих исконных землях. В последующие периоды их число будет расти. Мы предусматриваем, что в Лачине, Забухе, Сусе, а также в Физули уже к концу этого года появятся условия для переселения людей. Начиная со следующего года, процессы, связанные с переселением в Суговушан, Гадрут и Туг, а также в Агдам, будут последовательно продолжены. Все это, конечно, делает необходимым вопрос создания новых рабочих мест, и эта конференция имеет в этом плане огромное значение. С этого года в течение 10-летнего периода на территории Карабаха, Восточного Зангезура будут действовать специальные льготы и стимулирование», цитирует Гусейнова АПА.