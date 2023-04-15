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Благодатный огонь сошёл в часовне храма Воскресения Христова

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Благодатный огонь сошёл в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

На церемонию в храме в этом году собрались более 2 тысяч паломников из разных стран мира при вместимости храма в 10 тысяч человек, давки не было.

Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения этого чуда.

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