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Премьер-министр Японии эвакуирован из-за взрыва в зоне его выступления (видео)

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Громкий взрыв раздался вблизи зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме на западе страны.

Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что глава правительства был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает.

Неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который затем взорвался. Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности до того момента, как прогремел взрыв.

В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, уточняет NHK. Отмечается, что на момент происшествия там собрались несколько сотен человек.

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