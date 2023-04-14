Тейшейре предъявили обвинения в утечке секретных документов Пентагона

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Суд Бостона предъявил члену ВВС Нацгвардии США 21-летнему лётчику из штата Массачусетс Джеку Тейшейре официальные обвинения в утечке секретных документов Пентагона. Об этом в пятницу передаёт CNN.

Журналист телеканала сообщил, что военнослужащему, который в кандалах и тюремной форме предстал перед федеральным судьёй, предъявили обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне.