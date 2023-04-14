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Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отменили за 27 секунд до старта

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Запуск турецкого спутника дистанционного зондирования Земли İMECE, разработки специалистов TÜBİTAK UZAY, был отложен в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий за 27 секунд до запланированного запуска.

Запуск планировался с американского космодрома Ванденберг в 09.48 по турецкому времени, передает «Анадолу».

Компания SpaceX, отвечающая за запуск ракеты Falcon 9, которая выведет на орбиту спутник İMECE, сообщила, что из-за неблагоприятных погодных условий запуск отложен до субботы.

На странице SpaceX в Twitter говорится, что запуск будет осуществлен 15 апреля в 09:47 по турецкому времени.

Срок эксплуатации 680 кг спутника – 5 лет, что позволит получать высококачественное изображение (разрешение до одного метра) с любой точки планеты.

Спектр возможностей первого спутника зондирования турецкой разработки широк: от выявления целей и устранения последствий стихийных бедствий, до вклада в развитие аграрного сектора.

Наряду с İMECE ракета-носитель компании SpaceX выведет на орбиту еще три спутника Турции: KILIÇSAT, PLAN-S и CONNECTA T2.1

​​​​​​​Шестилетний проект İMECE формирует технологическую базу для разработки новых турецких спутников, которые в будущем планируется также поставлять на экспорт.

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