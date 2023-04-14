60-летнюю россиянку арестовали за попытку поджечь военкомат, обвинив в «попытке теракта»

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60-летнюю жительницу Коми (Корнилову Н. Г.) арестовали за попытку поджечь военкомат, обвинив ее в покушении на теракт. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в апреле женщина совершила «покушение на поджог входной двери здания военного комиссариата» города Усинска с использованием самодельных «Коктейлей Молотова».

Как отмечает местное издание «Комиинформ», пожар от этого не возник. Женщину, работающую горничной в одной из местных клининговых компаний, задержал полицейский.

С начала войны в отношении десятков активистов заведены дела о поджогах военкоматов, и всем им грозят суровые сроки. Часто такие дела переквалифицируют со статьи о «хулиганстве» на «террористические» статьи.

Один из самых жестоких приговоров по делу о поджоге был вынесен недавно, 10 апреля, Роману Насрыеву и Алексею Нуриеву: они получили по 19 лет за поджог здания администрации, в которой находился военно-учетный стол.