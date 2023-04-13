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Роухани возобновляет политическую деятельность

rouxani

Бывший президент Ирана Хасан Роухани намерен принять участие в парламентский выборах, которые должны пройти в республике в 2024 году, пишет Tasnim со ссылкой на источники. По информации агентства, экс-глава государства решил вернуться в сферу активной политики и поведет реформистов на выборы.

Как отмечается, одним из первых шагов Роухани по возращении станет публикация его мемуаров. Политик также собирается провести серию плановых встреч, чтобы ответить на вопросы, в особенности по треку внешней политики.

При этом источники агентства утверждают, что команда Роухани собирается подготовить программу для политика, с учетом списка избирательных блоков, где он может рассчитывать на поддержку. Tasnim подчеркивает, что Роухани, в эпоху правления которого была заключена оригинальная ядерная сделка, в последние годы своего президентства стал одним из самых непопулярных лидеров на фоне негативной экономической ситуации.

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