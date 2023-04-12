Песков о кадрах с обезглавливанием: Сначала нужно убедиться в их достоверности

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Видеокадры с обезглавливанием военнослужащего могут стать поводом для проверки, но сначала нужно убедиться в их достоверности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в соцсетях кадры с казнью военного с украинской нашивкой.

«Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, после проверки достоверности «это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, а если имело, то где и со стороны кого».

«Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», — еще раз отметил Песков.