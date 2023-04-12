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Миссия ЕС ответила отказом армянскому МИДу

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По данным армянских источников, МИД Армении вчера полдня безуспешно уговаривал командира наблюдательной миссии Евросоюза Маркуса Риттера выдвинуться на армянские позиции в районе боестолкновений с ВС Азербайджана у села Дыг, однако миссия ЕС отказалась даже в сопровождении армянских военных посетить само село.

Во вторник Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. Согласно сообщению оборонного ведомства, 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных мер, направленных на предотвращение провокации, ВС Армении потеряли убитыми как минимум четверых военнослужащих и шестерых ранеными.

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