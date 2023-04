Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его коллегой из Северной Македонии — председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Happening now: @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan 🇦🇿 welcomes @Bujar_O, @OSCECiO, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #NorthMacedonia 🇲🇰 within the latter’s visit to 🇦🇿 pic.twitter.com/WHDl85o1UZ

