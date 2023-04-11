Блинкен подтвердил поддержку Украины

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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

По его словам, в ходе телефонного разговора госсекретарь США подтвердил свою поддержку Украины и «решительно отверг попытки поставить под сомнение способность Украины одержать победу на поле боя. Соединенные Штаты, надежный партнер Украины, сосредоточены на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира», — отметил в публикации Кулеба.