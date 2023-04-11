Зачем Армения устроила провокацию на условной границе?

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На условной границе Азербайджана и Армении вновь стреляют, и вновь — в результате провокационных действий Еревана. На сей раз сообщения о боях, о том, что среди азербайджанских военнослужащих есть ставшие шахидами и раненые, и что в результате ответных мер Азербайджанской Армии армянские «зинворы» были вынуждены отступить со своих новых позиций, неся большие потери.

Но, хотя многие детали и подробности очередной вспышки боев еще не ясны, политические выводы можно сделать уже сейчас.

Очевидно, что ответственность за новую вспышку боев на границе несёт именно Ереван, а точнее, Никол Пашинян и члены его «команды». Те самые, которые регулярно выступали с откровенно провокационными заявлениями — настолько, что это сделало новый вооружённый инцидент практически неизбежным. Того, что очередная ереванская «война слов» приведёт к вооружённым инцидентам, возможно, следовало ожидать.

Армянская сторона, что было заметно невооружённым глазом, на протяжении последних недель и месяцев откровенно ужесточала риторику. Более того, Ереван блокировал практически все инициативы, выдвигая заведомо неприемлемые требования и «установки». Такие словесные «эскапады» делаются в одном случае: если одна из сторон не хочет договариваться вообще и делает ставку на силу. А в Армении в последние дни и недели больше всего голосили именно по поводу «продвижения азербайджанских войск в районе села Тех». И, похоже, Никол Пашинян решил устроить этакую «войну по заявкам публики».

И тем более понятно, что именно так воодушевило Ереван. В Армении находится та самая вторая наблюдательная миссия ЕС. Чей руководитель Маркус Риттер, как уже рассказывал Minval, выступал и выступает с заведомо провокационными заявлениями в стиле «Многие армяне ожидают, что весной Азербайджан начнет нападение. Если этого не произойдет, то это можно считать успехом нашей миссии». Что в Армении расценили как недвусмысленную «отмашку» и явный сигнал, что в случае чего Европа прикроет «многострадальную Армению». Уже тогда был озвучен вполне логичный вопрос: а как поведут себя евронаблюдатели, если очередную провокацию устроит сама Армения? Будут смотреть в другую сторону?

Нынешние новости с условной границы, которые напоминают фронтовые сводки, к сожалению, подтверждают худшие опасения. Односторонняя во всех смыслах миссия ЕС, особенно в сочетании с визитами в Армению персон типа Расмуссена, только подтолкнула Ереван к новым опасным вооружённых провокациям. Армения вновь подтвердила свой имидж страны, которую очень опасно обнадеживать. И где политический класс отличается удивительной способностью «видеть» и «слышать» только то, что очень хочет увидеть и услышать.

Но в результате в Армении на минуточку забыли о реальном раскладе сил. И новая вооружённая провокация запустила сценарий, который не несёт Еревану ничего хорошего. Азербайджанская армия не раз показала, что умеет пресекать вооружённые провокации и отвечать на них. И что безнаказанно обстреливать свои позиции Азербайджан не позволит — вне зависимости от того, с кем в последний раз обнимался Никол Пашинян. Сегодня оперативная обстановка полностью под контролем ВС Азербайджана. И Армении придётся ответить за свои провокации.

Кровь наших шехидов не останется неотмщённой.

Отдел политики Minval.az