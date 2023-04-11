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В США во время намаза имама мечети ударили ножом в спину (видео)

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В городе Патерсон, где компактно проживают представители мусульманской общины американского штата Нью-Джерси, включая этнических турок, совершено вооруженное нападение на имама одной из местных мечетей.

Инцидент произошел в воскресенье, девятого апреля во время утренней молитвы в мечети Omar Mosque, передают турецкие СМИ.

Злоумышленник нанес ножевое ранение в спину 65-летнего имама Сайеда аль-Накиба, когда тот совершал саджда (земной поклон во время намаза).

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как 32-летний нападавший Шериф Зорба, находясь в третьем ряду совершавших намаз, пользуясь моментом, перепрыгивает через молящихся и совершает нападение.

Однако, и после нанесения удара, преступник не бросает нож, угрожая им остальным верующим, которые пытаются его остановить. В итоге мужчину удалось схватить и передать полиции.

Имама Аль-Накиба госпитализировали в больницу Святого Иосифа в нескольких минутах езды от мечети. Угрозы жизни нет.

На первом заседании суда, которое состоялось накануне, Зорба принял участие в режиме онлайн из районной тюрьмы Бергена. Его обвиняют в «покушении на убийство».

В руководстве общины мечети и в полиции не уточнили мотивов преступления.

Расследование продолжается.

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