Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины (фото)

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Авдеевка Донецкой области 10 апреля подверглась очередному авиационному удару — уничтожен еще один многоэтажный дом. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в telegram

Обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались.

«Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины», – прокомментировал глава ОВА.

Всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек, написал Кириленко. Он призвал всех гражданских покинуть прифронтовые населенные пункты. По его словам, власти оказывают помощь с эвакуацией.