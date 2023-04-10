«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины (фото)

avdeevka1

Авдеевка Донецкой области 10 апреля подверглась очередному авиационному удару — уничтожен еще один многоэтажный дом. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в telegram

Обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались.

«Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины», – прокомментировал глава ОВА.

Всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек, написал Кириленко. Он призвал всех гражданских покинуть прифронтовые населенные пункты. По его словам, власти оказывают помощь с эвакуацией.

avdeevka2 avdeevka3 avdeevka4 avdeevka5

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 04 10 09 49 04
Армия

Турция приняла на вооружение первый в мире корабль для размещения БПЛА (обновлено, фото)

2023/04/10, 23:51
avdeevka1
Армия

Россияне превратили Авдеевку в сплошные руины (фото)

2023/04/10, 22:42
tairov1
Армия

Рамиз Таиров встретился с американским коллегой (фото)

2023/04/10, 22:00
vvs belarusi
Армия

Прошли учения ВВС Беларуси

2023/04/10, 20:07
finland
Армия

Российские силы ПВО начали отрабатывать «защиту границ» после вступления Финляндии в НАТО

2023/04/10, 17:52
Screenshot 215
Армия

Россия и Украина обменялись пленными

2023/04/10, 17:36
Армия

Российские военные в Бахмуте перешли к тактике «выжженной земли»

2023/04/10, 12:04
soldat 1
Армия

В Нахчыване без вести пропали военные

2023/04/10, 11:09
Screenshot 11
Армия

Китай показал, как будет нападать на Тайвань (видео)

2023/04/10, 11:02