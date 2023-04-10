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Чавушоглу заявил о неготовности Швеции к вступлению в НАТО

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Турция считает, что Швеция пока не готова вступать в НАТО, а делать ее присоединение к альянсу условием для продажи Анкаре со стороны США самолетов F-16 недопустимо. Об этом заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

«Членство Финляндии и Швеции в НАТО пытаются выдвинуть в качестве условия для продажи нам F-16. Это недопустимо, мы это не приемлем. Финляндию мы одобрили, но Швецию пока исключили. Она еще далека от вступления в НАТО, не готова и далека от этого. Ей нужно время», — сказал министр. Он, однако, отметил, что по вопросу продажи Турции самолетов в США «возросла .

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