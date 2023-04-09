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Макрон выступил против втягивания ЕС в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

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Европа не должна следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в том числе в контексте разногласий между США и Китаем вокруг статуса Тайваня.

Об этом заявил Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos, опубликованном в воскресенье.

«Заинтересованы ли мы, европейцы, в ускорении решения тайваньского вопроса? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть в роли ведомых в этом вопросе и подстраиваться под американские темпы или китайскую чрезмерную реакцию», — сказал он.

Французский лидер выразил убеждение, что Европе следует прежде всего следовать собственным интересам, а не «приспосабливаться к повестке в других частях света».

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