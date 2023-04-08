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Украина попросит у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

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Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, как ожидается, 10 апреля прибудет в Индию. Представитель МИД Украины намерен попросить помощи в виде оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает The Hindu.

Джапарова попросит Индию на предстоящем визите предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры.

«Джапарова прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии», — говорится в материале.

The Hindu пишет, что Украина попросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты и медицинское оборудование.

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