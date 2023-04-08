Украина попросит у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, как ожидается, 10 апреля прибудет в Индию. Представитель МИД Украины намерен попросить помощи в виде оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает The Hindu.
Джапарова попросит Индию на предстоящем визите предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры.
«Джапарова прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии», — говорится в материале.
The Hindu пишет, что Украина попросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты и медицинское оборудование.