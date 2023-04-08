Прогноз погоды в Азербайджане на 9 апреля

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9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью — 8-11, днем — 16-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, местами дожди и туман, ветер западный порывистый.

Температура воздуха ночью — 6-11, днем — 20-25, в горах ночью — 0-5, днем — 6-10 градусов выше нуля.