Прогноз погоды в Азербайджане на 9 апреля

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью — 8-11, днем — 16-20 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.
В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, местами дожди и туман, ветер западный порывистый.
Температура воздуха ночью — 6-11, днем — 20-25, в горах ночью — 0-5, днем — 6-10 градусов выше нуля.