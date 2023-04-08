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В ФРГ отменили последние ограничения для борьбы с COVID-19

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В Германии с 8 апреля перестало быть обязательным ношение масок посетителями врачебных практик, клиник и домов престарелых. Таким образом, отменены последние меры борьбы с SARS-CoV-2.

В Германии спустя почти три года после начала пандемии отменили последние общенациональные ограничения для борьбы с COVID-19. С субботы, 8 апреля, перестало быть обязательным ношение масок посетителями врачебных практик, клиник и домов престарелых, передало агентство dpa.

Ранее постепенно снимались другие ограничения. Так, в общественном транспорт ношение масок было отменено 2 февраля.

Эксперт по вопросам здравоохранения из входящей в правительственную коалицию партии «Союз-90″/»зеленые» Янош Дамен (Janosch Dahmen) в свою очередь отметил: «Отмена требований по защите от пандемии, однако, не означает конец коронавируса». «Осторожность и тщательный мониторинг ситуации останутся императивом политики инфекционного контроля и в будущем», — добавил он.

«Мы успешно справились с пандемией в Германией, и притом с хорошим балансом», — заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) 5 апреля в Берлине, официально подведя черту под всеми мерами борьбы с SARS-CoV-2.

Критику действий властей Лаутербах в своем выступлении в целом отверг. По мнению министра, в общих чертах стратегия борьбы с пандемией сработала и именно потому, что «разумные люди и те, кто старался помочь в Германии, справились с трудностями». Все же ряд мер был излишним, признал министр. Так, по его словам, можно было обойтись без столь долгих перерывов в школьных занятиях.

Другие европейские страны тоже сняли последние ограничения гораздо раньше Германии. Так, к примеру, в Нидерландах это сделали 10 марта. Как заявил журналистам министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эрнст Кейперс, COVID-19 будет лечиться как обычная инфекция.

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