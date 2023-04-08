Отдых в Турции подешевел для россиян

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Отмечается снижение цена цены на размещение в отелях Турции для россиян, пишет РИА Новости.

За неделю турецкие гостиницы подешевели на 10-15 процентов на летние даты.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что этим летом Турция станет одним из лидеров среди направлений для отдыха россиян. При этом некоторые отели могут остаться незаполненными из-за того, что слишком высоко подняли цену.

Эксперт прогнозирует, что стоимость проживания в отелях Турции будет колебаться: периодически снижаться и снова расти.

Ранее АТОР назвал самую дешевую страну для отдыха у моря в апреле. Ей оказалась Абхазия — цена путевок стартует от 51,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

Также россиянам перечислили направления, доступные для отдыха весной без необходимости оформлять визы, либо с возможностью сделать это в упрощенном порядке. В список попали Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Тунис, Куба, Марокко, Венесуэла, Доминикана, Мальдивы, Вьетнам, Южная Корея, Мексика, Маврикий, Израиль, Катар, Колумбия, Малайзия, Сейшелы, Филиппины и Черногория.